Мирошниченко странно себя вела до того, как ее ввели в кому

В последнее время Ирина Мирошниченко перестала появляться на публике.

Актриса, которая никогда не была затворницей, заперлась в четырех стенах.

Еще до своего 80-летнего юбилея знаменитость значительно снизила свою активность, а празднование дня рождения высосало из нее последние силы.

Только близкие друзья в курсе, что у звезды экрана и сцены наблюдались большие проблемы со здоровьем, никому другому на жизнь Ирина Петровна не жаловалась.