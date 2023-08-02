Мирошниченко странно себя вела до того, как ее ввели в кому

11:25 2023-08-02

Врачи вынуждены были ввести актрису Ирину Мирошниченко в медикаментозную кому. Специалисты утверждают, что ее поведение перед этим было очень странным.

В последнее время Ирина Мирошниченко перестала появляться на публике.

Актриса, которая никогда не была затворницей, заперлась в четырех стенах.

Еще до своего 80-летнего юбилея знаменитость значительно снизила свою активность, а празднование дня рождения высосало из нее последние силы.

Только близкие друзья в курсе, что у звезды экрана и сцены наблюдались большие проблемы со здоровьем, никому другому на жизнь Ирина Петровна не жаловалась.

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