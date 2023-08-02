На юге Одесской области прогремели взрывы и вспыхнула портовая инфраструктура

Огонь продолжал бушевать еще с утра 2 августа. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Его цитирует служба новостей ТАСС.

По словам чиновника, огнем объяты многие объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Тушением пожара занимаются экстренные службы.

Взрывы этой ночью также прогремели в Измаиле, это крупнейший порт на Дунае. В регионе сработали системы ПВО.

По сообщению представителей оперативного командования «Юг», после взрыва в Одесском регионе зафиксированы повреждения элеватора и зернохранилища. Кроме того, серьезные разрушения обнаружены в многоэтажных домах административного корпуса.