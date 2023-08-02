Лисовец рекомендует мужчинам носить короткие шорты, так как это модно

Эксперт моды Влад Лисовец в интервью порталу PopCornNews рассказал, что шорты мужчинам носить не только можно, но и нужно. Главное - правильно подобрать модель.

Тут важны размер, длина, так как форма ног у всех особая.

Стилист утверждает, что этим летом многие москвичи, выбирающие шорты, выглядят отлично.

Лисовец отметил, что на днях наблюдал мужчин в очень коротких шортах, что является трендом сегодня. Никакой похабщины во внешнем виде соотечественников специалист не углядел, все выглядело эстетично.