Могилевчанка лишилась крупной суммы всего за один клик

53-летняя бухгалтер одного из предприятий Могилева обратилась в милицию за помощью, став жертвой кибермошенников, сообщает Могилевонлайн.

Женщина ввела в браузере запрос «интернет-банкинг», и перешла по первой ссылке. Страница выглядела, как и официальный сайт банка, потому могилевчанка без сомнений ввела свои реквизиты для входа в личный кабинет.

Буквально через несколько минут с ее лицевого счета были списаны 3 000 рублей.

Оперативники выяснили, что страница, на которой горожанка оставила свои реквизиты, - фишинговая.