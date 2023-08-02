Викторию Боню хотят проверить на пропаганду наркотиков

12:50 2023-08-02

Проверка может продлиться до конца августа, блогерше грозит штраф до 30 тысяч российских рублей.

Прокуратура Москвы проверяет популярную блогершу и телеведущую Викторию Боню на пропаганду наркотиков и психотропных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства заявил, что прокуратура Москвы ведет проверку в отношении Виктории Бони, 1979-го года рождения, на наличие оснований привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения.

Речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркосредств с использованием интернета). Собеседник ТАСС также заявил, что Боне может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

По имеющейся информации, проверка может продлиться до конца августа, по необходимости она может быть продлена.

Агентство отмечает, что ранее стало известно об обращении в Генпрокуратуру РФ представителя Федерального проекта по безопасности Елены Крайт. Она заявила, что Виктория Боня пропагандирует ретриты по сакральной медицине, при которой участники пьют отвар из запрещенного вещества.

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