Задержан водитель «Мерседеса», который протаранил ворота российского посольства в Кишиневе

Молдавская полиция задержала нарушителя в соседнем городе. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, управлявший автомобилем марки Mercedes, протаранил ворота российского посольства и скрылся.

Его машина была обнаружена на пути к городу Страшены. Мужчину попросили остановиться, но он продолжал ехать. Пытаясь скрыться от преследования, он разбил два автомобиля, пострадавших, к счастью, не оказалось.

Водителя все же остановили в Страшенском районе. Ведется разбирательство по делу. Какое наказание ждет преступника, пока неясно.