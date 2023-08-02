Задержан водитель «Мерседеса», который протаранил ворота российского посольства в Кишиневе

12:52 2023-08-02

В Кишиневе арестовали мужчину, который был за рулем автомобиля, врезавшегося в ворота посольства России. Совершив наезд на ворота, водитель пытался скрыться, но был задержан. Информирует об этом РИА Новости.

Молдавская полиция задержала нарушителя в соседнем городе. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, управлявший автомобилем марки Mercedes, протаранил ворота российского посольства и скрылся.

Его машина была обнаружена на пути к городу Страшены. Мужчину попросили остановиться, но он продолжал ехать. Пытаясь скрыться от преследования, он разбил два автомобиля, пострадавших, к счастью, не оказалось.

Водителя все же остановили в Страшенском районе. Ведется разбирательство по делу. Какое наказание ждет преступника, пока неясно.