Спасаем комнатные растения при высыхании кончиков листочков

Заметив характерное подсыхание на концах листочков домашних растений, не следует бросаться к лейке. Избыточный полив тоже вреден растениям, а дело здесь совсем не в недостатке влаги.

Пожелтение листочков в большинстве случаев говорит о том, что вашему комнатному любимцу не хватает калия. Поэтому идеальным решением будет подкормка монофосфатом калия.

Понадобится всего два грамма монофосфата калия на литр воды. После этого можно приступать к опрыскиванию комнатных цветов.