Спасаем комнатные растения при высыхании кончиков листочков

Заметив характерное подсыхание на концах листочков домашних растений, не следует бросаться к лейке. Избыточный полив тоже вреден растениям, а дело здесь совсем не в недостатке влаги.
Пожелтение листочков в большинстве случаев говорит о том, что вашему комнатному любимцу не хватает калия. Поэтому идеальным решением будет подкормка монофосфатом калия.
Понадобится всего два грамма монофосфата калия на литр воды. После этого можно приступать к опрыскиванию комнатных цветов.
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