Топ-3 шага в выращивании огурцов, которые обеспечат сладкий и обильный урожай

Огурцы нуждаются в регулярных подкормках суперфосфатом и калийной селитрой. Мочевину тоже нужно вносить, когда у растения активно растут стебли.

Поливать огурцы нужно теплой водой и использовать для этой цели лейку, а не шланг, чтобы струи воды не размывали грунт до корней. И обязательно осматривайте посадки на предмет болезней и поражения вредителями, чтобы решить проблему на начальном этапе.

Если вы хотите быть уверенными, что огурцы вырастут сладкими, приготовьте для них удобрение из 2 килограммов крапивных листьев на ведро воды, и полейте их.