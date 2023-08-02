Ко времени и к месту: как и когда собирать урожай крыжовника

Ягоды крыжовника начинают созревать в июле, иногда в начале августа. Критерием должна стать мягкость ягод.

Но, чтобы они хранились долго, необходимо правильно выбрать время дня для сбора урожая. Утро категорически не подходит, потому что на ягодах в это время собирается роса, они будут влажными и храниться долго не станут.

Лучшим временем для сбора крыжовника является середина дня, когда ягодки уже высохли. И не забудьте надеть защитные перчатки и закрытую одежду, ведь крыжовниковый куст колючий.