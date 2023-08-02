Панин утверждает, что у него был секс с Киркоровым

В своем Телеграм-канале Алексей Панин заявил, что у него была интимная связь с певцом Филиппом Киркоровым.

Секса с юмористом Максимом Галкиным, по словам знаменитости, у него не было.

Панин сообщил, что, пересмотрев свое интервью с Ксенией Собчак в рамках Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак", позвонил Галкину и извинился, а то все подумали, что у них был половой контакт.

Также артист уточнил, что ширинки всем растегивал не Сергей Безруков, а его коллега Виктор Сухоруков.

Звездную блондинку Алексей назвал профессионалом своего дела, отметив, что доволен тем, что получилось от сотрудничества с ней.