Экс-танцовщицы певицы Лиззо заявили, что звезда их домогалась сексуально

Иикона бодипозитива Лиззо на этой неделе оказалась в центре внимания. Весь мир обсуждает скандал, который разгорелся вокруг Мелиссы Вивиан Джефферсон (это настоящее имя артистки) и ее бывших танцовщиц, сообщает Супер.ру.

Сразу три бывшие сотрудницы обвинили эту исполнительницу в секс-домогательствах и токсичном обращении с командой, и даже подали в суд.

Как стало известно Daily Mail, выступавшие раньше вместе с Лиззо Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес пожаловались, что звезда вынуждала подтанцовку публично пользоваться секс-игрушками, и вместе с ней посещать стриптиз-клубы.

По собственному признанию, девушки там были обязаны прикасаться к обнаженным стриптизершам независимо от своего желания. И это еще не все обвинения: как уточняется, селебрити также жестко контролировала внешний вид своих танцоров.

Им грозило увольнение за изменение фигуры и резкий набор веса. Между сотрудниками Лиззо вдобавок царила враждебная атмосфера. В частности, не было редкостью и обсуждение личной жизни коллег и их секретов.