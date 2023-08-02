Листья яблони стали желтеть: в чем может крыться причина явления

Желтеть летом листья яблони могут при слишком жаркой погоде. В этом случае участите интервал между поливами до 72 часов.

Если при поливе вода попадает на листья дерева, и при этом стоит жаркая солнечная погода, то они могут получить банальный ожог. Ситуация исправляется поливом раствором из 250 граммов коровяка на ведро воды.

Повредить яблоням могут и кроты, поэтому проинспектируйте участок на предмет присутствия непрошенных гостей. И еще одна причина пожелтения листьев яблони может крыться в интенсивном опрыскивании ее гербицидами, поэтому важно знать меру.