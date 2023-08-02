Звездный адвокат Добровинский рекомендовал Киркорову не подавать на Панина в суд после того, как тот заявил, что спал с певцом

Александр Добровинский, который постоянно защищает интересы Филиппа Киркорова в суде, порекомендовал своему клиенту не связываться с Алексеем Паниным.

Совсем недавно актер сообщил в своем Телеграм-канале, что имел половой контакт с исполнителем.

Адвокат убежден, что слова проживающего в Испании артиста никто не воспринимает всерьез.

Добровинский заявил, что, если Киркоров спросит у него совета на счет Панина, то он ему посоветует пропустить слова актера мимо ушей, тем более, что судится с ним непонятно где, так как он давно живет на территории Испании.