Брат покойного Моисеева Толкач заявил, что не будет судиться за наследство исполнителя

Маркс Толкач утверждает, что направил адвокату Александру Добровинскому необходимые документы и 5 000 долларов за его услуги, после чего юрист исчез.

Брат покойного Бориса Моисеева предполагает, что концертный директор артиста пообещал звездному правоведу долю, если наследство певца достанется ему.

По словам близкого родственника знаменитости, после Моисеева осталось 4 квартиры, две из которых в Москве (та, что на Краснопролетарской улице стоит более 1000 000 долларов), квартиры в Юрмале и Болгарии, где в соседях у него Лолита и Надежда Бабкина.

Брат исполнителя также убежден, что на счетах усопшего остались деньги.

Толкач заявил, что не в силах бороться за наследство родственника, а по этой причине прекращает все свои попытки завладеть имуществом звезды сцены.