Чахнут лилии: как помочь цветам вновь набрать силу и радовать красивыми бутонами

Какого именно элемента не хватает лилиям, можно определить по внешнему виду растения. Побледнение с последующим пожелтением листков может говорить о нехватке азота. Если же бутоны растут медленно и плохо развивается, цветам нужен калий.

Высыхание листвы свидетельствует, что растению требуется фосфорная подкормка. А магниевая необходима тем лилиям, у которых пластинки листков бледнеют и начинают скручиватья.

Опадающие деформированные листья верный признак того, что пришла пора внести удобрение с высоким содержанием кальция.