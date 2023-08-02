Боню проверяют на пропаганду наркотиков

Прокуратура российской столицы проверяет Викторию Боню на пропаганду запрещенных веществ.

Проверку знаменитости будут проводить до конца августа, но, если надо будет, то ее продлят.

В случае выявления правонарушения блогерше придется уплатить штраф в размере 30 000 российских рублей.

Обращение с требованием проверить Боню в прокуратуру направила представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елена Крайт.