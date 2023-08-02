Боню проверяют на пропаганду наркотиков

16:05 2023-08-02

Знаменитостям сегодня необходимо быть очень осторожными, так как любое слово или "неправильный контент" вызывает огромные вопросы у СК и прокуратуры РФ. Ведущую Викторию Боню сейчас проверяют на предмет пропаганды наркотиков.

Прокуратура российской столицы проверяет Викторию Боню на пропаганду запрещенных веществ.

Проверку знаменитости будут проводить до конца августа, но, если надо будет, то ее продлят.

В случае выявления правонарушения блогерше придется уплатить штраф в размере 30 000 российских рублей.

Обращение с требованием проверить Боню в прокуратуру направила представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елена Крайт.

Показать следующие комментарии
Фото