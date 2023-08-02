Прогнать зайца с огорода: как это сделать не навредив зверьку

Дикие зайцы ничуть не против полакомиться вашими посадками на даче. Поэтому их визиты едва ли могут вызывать приступ умиления у дачника, который вложил свой труд, время и средства в будущий урожай.

Помимо порчи побегов и завязей плодов зайцы могут быть разносчиками различных заболеваний. А принести на своей шерсти из леса вредителей им точно ничего не стоит.

Но отвадить зайцев от участка можно с помощью рыбьего жира или нафталина. Можно подвесить к растениям мешочки, с этими веществами, и зверек даже не подойдет.