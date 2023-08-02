Прогнать зайца с огорода: как это сделать не навредив зверьку

16:30 2023-08-02

Пришедшие в огород зайцы могут легко уничтожить урожай, поэтому нужно знать, как их вовремя отпугнуть.

Дикие зайцы ничуть не против полакомиться вашими посадками на даче. Поэтому их визиты едва ли могут вызывать приступ умиления у дачника, который вложил свой труд, время и средства в будущий урожай.

Помимо порчи побегов и завязей плодов зайцы могут быть разносчиками различных заболеваний. А принести на своей шерсти из леса вредителей им точно ничего не стоит.

Но отвадить зайцев от участка можно с помощью рыбьего жира или нафталина. Можно подвесить к растениям мешочки, с этими веществами, и зверек даже не подойдет.

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