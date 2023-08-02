Червяк не прорвется: как защитить урожай вишни от личинок вишневой мухи

Увы, без применения химических препаратов не обойтись. Для обработки в период откладки яиц вишневой мухой подойдет препарат Моспилан, в числе компонентов которого есть ацетапримид.

Обычно достаточно одной обработки, но, если мухи роятся долго, можно дополнительно провести опрыскивание другими веществами с аналогичным эффектом.

При этом под вишневыми деревьями желательно сделать настил из спанбонда. Это не даст личинкам попасть в землю, где они могут провести зиму, чтобы атаковать вишню в следующем году.