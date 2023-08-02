Целебный состав поможет при пожелтении листьев и побегов огурцов

Сухой воздух, дефицит питательных веществ, холод и недостаток пространства: все это может привести к тому, что огуречные листья и побеги начнут желтеть. Но, если это произошло во вторую декаду июля или в начале августа, это повод задуматься о болезнях растения.

Чтобы не допустить порчи урожая, нужно своевременно провести обработку огуречных грядок лечебным для них составом. Им нужно будет опрыскать огурцы, но можно проделать это и с помидорами, и кабачками.

В 10 литров воды вам нужно будет внести ампулу циркона, две чайные ложки димексида и стакан Триходермина. Все вместе перемешайте и приступайте к делу.