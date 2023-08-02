Собрать чеснок вовремя: как определить, что он точно созрел

Стрелки чеснока мы обычно удаляем, но есть смысл оставлять пару штук. Как только вы обнаружили, что они стали распрямляться, а коробочки с семенами лопаться, пора собирать урожай.
Пожелтение чесночных листьев тоже может говорить о зрелости чеснока. Оцените, если из них пожелтело более половины, значит, чеснок уже готов.
Попробуйте выкопать одну из головок. У спелого чеснока она слегка фиолетовая с небольшими крапинками красного оттенка.
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