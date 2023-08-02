Сухоруков опроверг обвинения Панина в свой адрес

Накануне Алексей Панин дал интервью журналистке Ксении Собчак, где публично заявил, что известный по роли в фильмах "Брат" и "Брат-2" Виктор Сухоруков якобы является геем. Также Панин утверждает, что он имел сексуальную связь с российским певцом Филиппом Киркоровым.

В ответ на обвинения Алексея Панина Сухоруков сообщил, что слова его коллеги являются "полной чушью". Характерно, что Панин действительно не привёл никаких доказательств своим словам про Киркорова и Сухорукова, однако ранее он неоднократно критиковал российское правительство и спецоперацию на Украине.