У приятеля ушла жена: ей надоело мириться с тем, что он ничего для семьи не делает

Мой знакомый недавно пожаловался, что от него ушла жена и настроила сына против него. Теперь мальчик не хочет с ним видеться.

Оказалось, что многие годы жена вертелась на работе и двух подработках, чтобы обеспечивать семью, а приятель тем временем резался в доту, и на попытки жены поговорить никак не реагировал.

Супруга и бытом, и ребенком занималась, а потом развернулась и ушла с ним к своей матери. А горе-отец так и вообще забыл, что сын уже второклассник, и пообещал отвести его в детсад. И кто ту жертва?!