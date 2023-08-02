После развода живу с мамой, но маменькиным сынком себя не считаю

В свои 37 лет я живу после развода с мамой и дочкой. Кто-то скажет, что я маменькин сынок, но я категорически не согласен. У меня очень хороший доход, и продукты нам покупаю я сам.

Есть и своя квартира, где я могу встречаться с женщиной, если захочу. У нас разграничено личное пространство: в четырехкомнатной квартире у каждого есть своя комната.

Также у меня есть своя машина и три миллиона в инвестициях. А мама у меня экономная, уважает мою личную жизнь, и с внучкой охотно помогает.