Вкалывать ради мифического достатка не хочу: лучше больше буду с семьей времени проводить

Сейчас я работаю обычным специалистом сутки через трое, и мне так нравится гораздо больше, чем упахиваться от звонка до звонка, и не видеть свою семью. А все ради того, чтобы завести статусную машину да квартиру побольше.

Нет, уж! Всех денег не заработаешь, а для меня важнее быть рядом со своими близкими людьми. Тем более, что у нас все для комфортной жизни есть.

Да, на острова на отдых не летаем, и Мерседеса у меня тоже нет, но машина добротная, бывали во многих интересных местах в России, на яхте по Средиземному морю тоже катались. Арендовать оно дешевле, чем покупать!