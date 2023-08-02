Сухоруков опроверг слова Панина о том, что он растегивал всем ширинки

Дело в том, что в интервью Ксении Собчак Алексей Панин затронул персону своего коллеги по картине "Жмурки" Виктора Сухорукова.
Актер заявил, что тот "растегивает всем ширинки", имея в виду гомосексуализм.
Примечательно, что ведущая приглушила имена артистов, когда выпустила интервью в интернете, считая, что не вправе разглашать столь личные сведения об известных личностях.
Панин же решил исправить ситуацию, уточнив информацию в своем Телеграм-канале. Он отчетливо назвал имена тех, с кем у него был интим, а также пролил свет на личность Сухорукова.
Не постеснялся актер рассказать и о том, что у него был секс с певцом Филиппом Киркоровым, который пока не комментировал ситуацию.
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