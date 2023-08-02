Чехова призналась, что хотела бы уехать из России навсегда

Анфиса Чехова дала интервью изданию "Газета.RU", в котором призналась, что не хочет жить в РФ, но это желание не говорит о том, что она плохо относится к родному государству.

Знаменитость объяснила свою "неусидчивость" тем, что ей просто необходимо бывать в разных государствах, узнавая много нового.

Звезда экрана сообщила, что обожает жить в разных государствах.

На протяжении всего лета Чехова путешествует. Сейчас, к примеру, она собирается в Монако в обществе своих друзей.

В эту поездку она не берет сына Соломона. Мальчик сейчас находится в Грузии с отцом Гурамом Баблишвили и бабушкой и дедушкой с этой стороны.