Салоны красоты принесли Светлане Бондарчук миллионы рублей

Телеграм-канал "Звездач" информирует, что ООО "Бюро Дрим" принесло Светлане Бондарчук 7 500 000 российских рублей.

Салон в Сколково, которым также владеет бизнесвумен, принес 290 000 рублей чистой прибыли при выручке в 97 000 000.

Благодаря такому же заведению в Питере Бондарчук обогатилась на 8 600 000 рублей.

Есть "точки", которые и не порадовали результатом. ООО "Секреты красоты" ушло в минус: выручка составляет 97 000 000 рублей, но прибыль равна -2 500 000.

Убыточной также оказалась и студия йоги. ООО "Фанни Студия" принесло 1 900 000 рублей убытка.