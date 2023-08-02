Госдеп: НАТО не активирует 5 статью из-за обвинений Польши в адрес Беларуси

2 августа Госдепартамент Соединённых Штатов опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что блок НАТО не задействует пятую статью устава Североатлантического альянса о коллективной обороне всех участников организации из-за обвинений, которые Министерство обороны Польши выдвинуло в адрес Беларуси.

Накануне в Минобороны Польши сообщили, что два белорусских вертолёта якобы нарушили польское воздушное пространство. В ответ оборонное ведомство Беларуси предоставило Варшаве данные объективные контроля, опровергающие эти обвинения.