Крокодил в Коста-Рике съел молодого футболиста

Крокодил съел в Коста-Рике футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, выступавшего за любительский клуб «Депортиво Рио Каньяс», сообщает Лента.ру.

Животное напало на спортсмена в реке Каньяс, расположенной в провинции Гуанакасте, когда Ортис решил в жаркий день искупаться.

Чтобы достать тело 29-летнего мужчины, полицейским пришлось застрелить крокодила.

У Хесуса остались 2 детей - восьми и трех лет. Родные футболиста обратилась к общественности с просьбой помощи в оплате расходов на похороны игрока, главный тренер команды Луис Карлос тоже организует сбор средств. Похороны спорстмена состоялись 1 августа.