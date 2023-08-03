Хирург Тимур Хайдаров, вокруг которого разгорелся скандал из-за неудачной пластики звезд, сбежал из России

Пластический хирург из России Тимур Хайдаров покинул страну после громкого скандала с певицей Славой и звездой русского шансона Любовью Успенской, сообщает Рrozvezd.info.

Как напоминает издание, любимого хирурга Филиппа Киркорова певица Слава обвинила в том, что он изуродовал ей грудь, и подала на врача в суд. Успенская тоже недовольна пластикой этого доктора.

Хайдаров в ответ назвал артисток вымогательницами. Стороны конфликта в скором времени должны встретиться в суде. К слову, многие звезды, кому делал операции хирург, встали на его защиту.

Тимур Хайдаров выкладывает фото из аэропорта и заявляет, что отпарвляется на отдых Слава прокомментировала это скептически.

Ситуацию прокомментировал также звездный адвокат Александр Бенхин, супруга которого также оперировалась у Хайдарова. Она, к слову, осталась довольна пластикой.

Юрист предположил, что, вероятно, с документами на разрешение пластических операций у Тимура все хорошо, потому что тот сейчас собирает необходимые документы для открытия новой клиники в Дубае.