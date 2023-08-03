Столетняя британка считает секретом своего долголетия кока-колу

Столетняя британка из города Реддитч, что в графстве Вустершир, раскрыла секрет своего долголетия, сообщает Birmingham Mail.

По словам подруги Мод Джонсон, юбилярша ведет активный образ жизни, не пользуется ходунками или инвалидным креслом.

Британка уверена, что прожила долго благодаря любимому напитку — кока-коле. В неделю женщина выпивает не меньше 24 банок газировки, в большом количестве пьет кофе, куда добавляет по 6 ложек сахара. А еще любит красное вино.

Не знаю, когда начала пить кока-колу, я просто пью ее весь день. Либо ее, либо кофе, — рассказала она.

Во время Второй мировой войны британка, уточняет издание, жила в Индии - в районе производства чая. Но, несмотря на это, утверждает сын женщины, Джонсон и ее родственники не пьют чай, предпочитают лишь кофе.

Британка с 1947 года живет в одном и том же доме. Большую часть жизни юбилярша работала секретарем менеджера по персоналу. Хотя сейчас Джонсон она на пенсии, женщина регулярно выходит в свет и имеет занятия по душе.