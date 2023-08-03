Опасный водоем: стоит ли купаться в пруду во время цветения воды

Врач профилактики Александра Жуковская предостерегает от купания в водоемах с зеленой водой. Причина ее позеленения в том, что в ней активно размножается фитопланктон, который находится в родстве с простыми бактериями.

Водоросли выделяют не только не самый приятный запах, но и токсины, которые могут нести угрозу здоровью человека. При контакте с кожей не исключено появление высыпаний, зуда и аллергических реакций.

Еще более небезопасно попадание такой воды в глаза из-за раздражения слизистых. А случайное проглатывание цветущей воды может привести даже к отравлению и серьезным патологиям почек и печени.