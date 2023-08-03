Могилевчанка в магазине переодела сына в новую футболку, а старую повесила на вешалку

34-летняя могилечанка проявила чудеса смекалки, чтобы пополнить гардероб 9-летнего сына, сообщает Могилевонлайн.

Женщина прошла по торговому залу, сняла с вешалки майку, похожую по цвету на ту, в которую был одет ее сын. Мать оправила сына с новым нарядом в примерочную и, когда ребенок переоделся, его старую майку повесила вместо новой на вешалку.

Комбинация не осталась незамеченной. Продавец увидела подмену в торговом зале и подошла к посетительнице, предложив ей просьбой оплатить покупку, но дама заявила, будто ничего не брала и пошла на выход.

Сотрудница магазина вызвала милицию, в итоге «заботливую» родительницу будут судить за кражу.