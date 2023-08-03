Шоколад способен снизить риск смерти на 10 процентов

Как показало одно из последних исследований, употребление шоколада способно снизить риск преждевременной смерти на 10 процентов.
Ученые пришли к такому выводу, проанализировав медицинские данные около 85 тысяч человек. Те из них, кто регулярно употреблял сладкое, имели меньший риск скончаться от сердечных заболеваний и некоторых видов рака по сравнению с теми, кто избегал продукта.
Однако нало помнить, что нужно соблюдать баланс. Допустимая норма шоколада в сутки - 28 грамм.
Долгосрочные последствия шоколада для здоровья пока остаются неясными, так как сахар и масло связаны с увеличением веса.
Но шоколад также содержит и потенциально полезные компоненты - например, антиоксиданты и флавоноидные соединения, - отметила доктор Янбо Сан.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__