Мищенко хотел воевать в зоне спецоперации, но военкомат РФ не допустил актера к участию в военных действиях

Будучи гостем шоу "Жизнь и судьба" звезда картины "Вечный зов" Василий Мищенко рассказал, что его не взяли добровольцем.
Военкомат указал знаменитости на его несостоявшийся учет.
Несмотря на то, что сражаться в зоне СВО актеру не позволено, он посещает Донбасс с гуманитарными миссиями.
Мищенко также осуждает коллег, покинувших родное государство в сложное время, а особенно тех, кто позволяет себе "сквернословить" о России и ее жителях.
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