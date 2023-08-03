Мищенко хотел воевать в зоне спецоперации, но военкомат РФ не допустил актера к участию в военных действиях

13:10 2023-08-03

68-летний актер Василий Мищенко рвался защищать интересы РФ, сражаясь на фронте в Донбассе.

Будучи гостем шоу "Жизнь и судьба" звезда картины "Вечный зов" Василий Мищенко рассказал, что его не взяли добровольцем.

Военкомат указал знаменитости на его несостоявшийся учет.

Несмотря на то, что сражаться в зоне СВО актеру не позволено, он посещает Донбасс с гуманитарными миссиями.

Мищенко также осуждает коллег, покинувших родное государство в сложное время, а особенно тех, кто позволяет себе "сквернословить" о России и ее жителях.

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