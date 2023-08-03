Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 81 года

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил печальную новость об ушедшей на 82-м году жизни Ирине Мирошниченко.

Перед тем как ее не стало, звезда экрана несколько дней находилась в реанимации.

Пару дней назад у нее останавливалось сердца, но медикам удалось его завести. Теперь все иначе...

Также знаменитость была введена медиками в искусственную кому, надеявшимися таким образом поберечь организм артистки.