Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 81 года

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил печальную новость об ушедшей на 82-м году жизни Ирине Мирошниченко.
Перед тем как ее не стало, звезда экрана несколько дней находилась в реанимации.
Пару дней назад у нее останавливалось сердца, но медикам удалось его завести. Теперь все иначе...
Также знаменитость была введена медиками в искусственную кому, надеявшимися таким образом поберечь организм артистки.
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