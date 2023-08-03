Садальский признался, что они с Мирошниченко не переносили друг друга

Станислав Садальский заявил, что они "не воспринимали друг друга по жизни" с Ириной Мирошниченко.
Однако, актер отметил, что, так как Ирина Петровна драматическая актриса, - значит его сестра.
Звезда экрана и сцены называет Мирошниченко "немного придуманной", отмечая, что она таким образом защищалась от злого мира, о чем не раз говорила сама знаменитость.
Ранее сообщалось о том, кому достанется наследство 81-летней актрисы.
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