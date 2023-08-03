Садальский признался, что они с Мирошниченко не переносили друг друга

16:15 2023-08-03

Станислав Садальский не стал скрывать, что дружен с теперь уже покойной Ириной Мирошниченко не был. Он назвал актрису "немного придуманной".

Станислав Садальский заявил, что они "не воспринимали друг друга по жизни" с Ириной Мирошниченко.

Однако, актер отметил, что, так как Ирина Петровна драматическая актриса, - значит его сестра.

Звезда экрана и сцены называет Мирошниченко "немного придуманной", отмечая, что она таким образом защищалась от злого мира, о чем не раз говорила сама знаменитость.

Ранее сообщалось о том, кому достанется наследство 81-летней актрисы.

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