Садальский признался, что они с Мирошниченко не переносили друг друга

Станислав Садальский заявил, что они "не воспринимали друг друга по жизни" с Ириной Мирошниченко.

Однако, актер отметил, что, так как Ирина Петровна драматическая актриса, - значит его сестра.

Звезда экрана и сцены называет Мирошниченко "немного придуманной", отмечая, что она таким образом защищалась от злого мира, о чем не раз говорила сама знаменитость.

Ранее сообщалось о том, кому достанется наследство 81-летней актрисы.