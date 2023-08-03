Боня с радостью отреагировала на новость, что ее проверяют на пропаганду наркотиков

Ведущая ТВ Виктория Боня заявила, что такие обвинения в ее адрес не соответствуют ее образу жизни.

Боня отметила, что даже не пьет алкоголь, не то что употребляет психотропные вещества.

Также Виктория следит за питанием и много времени уделяет физическим нагрузкам.

Распространение деструктивной информации не в ее правилах.

Знаменитость заявила, что тот факт, что идет проверка, является отличной новостью.

Она пообещала, если вдруг выяснится, что ее рассказы о собственном опыте, когда она постоянно повторяет, как никогда нельзя делать, запрещены законом, то она удалит подобные сведения.