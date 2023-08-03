Орхидея будет радовать пышным цветением, если вы поможете ей подходящим удобрением

Домашние орхидеи цветут далеко не у всех, но есть способ это исправить: внести подходящие питательные подкормки. Эти цветы полюбят сочетания лимонного сока и меда. Этого удобрения понадобится всего восемь ложек: в литре воды растворите половину чайной ложки меда и пять капель лимонного сока.

Отличной подкормкой для орхидей будут использованные листья чая и кофейная гуща. Но есть важный нюанс: в напитки не должно в процессе их приготовления добавлять сахар или молоко.

Раствор на основе банановой кожуры еще один способ подпитать орхидею. В литр воды нужно положить кожуру одного банана, настоять двое суток, разбавить еще литром воды и поливать цветок.