Герань зацветет пышным цветом: рассказываем какие удобрения применить

Для герани очень хорошо подойдет дрожжевая подкормка. 100 граммов дрожжей нужно развести в четырех стаканах теплой воды, хорошенько перемешать и перед поливом выждать пока удобрение не приобретет комнатную температуру.
Герань, как и многие другие домашние растения не против полакомиться и сахарным удобрением. Приготовить его очень просто.
Две ложки сахара нужно развести примерно в литре воды, и можно поливать герань. Для стабильного цветения потребуется провести пару таких поливов.
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