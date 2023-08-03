Герань зацветет пышным цветом: рассказываем какие удобрения применить

Для герани очень хорошо подойдет дрожжевая подкормка. 100 граммов дрожжей нужно развести в четырех стаканах теплой воды, хорошенько перемешать и перед поливом выждать пока удобрение не приобретет комнатную температуру.

Герань, как и многие другие домашние растения не против полакомиться и сахарным удобрением. Приготовить его очень просто.

Две ложки сахара нужно развести примерно в литре воды, и можно поливать герань. Для стабильного цветения потребуется провести пару таких поливов.