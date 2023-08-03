У помидора белые прожилки в плоде: дело в дефиците питательных веществ

Иногда прожилки у плодоножки могут быть нормой, если это описано как специфическая черта сорта. Но, если плод плохо зреет возле плодоножки, а нижние листочки пожухли, словно обожженные, это признак недостатка калия.

Сочетание прожилок и вершинной гнили может свидетельствовать, что растение во время роста нуждалось в подкормке калием, и не получило его. Если плоды еще не сняты, исправить положение можно, внеся соответствующие удобрения.

Но, следует помнить, что усвоение этих микроэлементов возможно только если ему не мешает азот. Поэтому важно выбирать удобрения без азота. Иногда такая картина может наблюдаться при поражении томатов фитоплазмозом: здесь без вариантов, растение нужно выкорчевать и сжечь.