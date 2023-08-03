Салат и укроп вымахают до небес: главное, правильный уход и подходящий сорт

Зелень в целом довольно неприхотлива в уходе, но он все же нужен. Важно выбирать качественные семена, высевать их довольно густо и обязательно удобрять компостом. Также укроп и салат лучше всего будут расти на нейтральных по кислотности почвах.

Из салатных сортов самыми плодовитыми будут Барбадос, который может дорасти до 30 сантиметров, и Гейзер. Он уступает совсем немного: вырастает до 24 сантиметров.

Наилучшим выбором для укропа, предназначенного для заготовок, будет сорт Ришелье, обладающий выраженным ароматом. Также неплохо по урожайности зарекомендовал себя и сорт Малахит.