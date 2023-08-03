Хвойная бродиловка насытит огородные культуры массой полезных веществ

Хвойная бродиловка хороша тем, что содержит совсем немного азота. А это означает, что ее можно использовать для подкормки культур в период, когда плоды только начинают формироваться.

Чтобы ее приготовить, желательно смешать несколько видов хвои: еловую, сосновую, можжевеловую, тую и пихтовую. Ветки нужно хорошенько измельчить и положить в пригодную для этой цели емкость.

Затем нужно залить хвою водой, и поставить на брожение. Длительность настаивания может варьироваться от 7 до 12 дней.