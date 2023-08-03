Вдова Абдулова Юлия призналась почему после кончины мужа не появляется на людях

На днях Юлия Абдулова поделилась фотографией со своей подросшей дочерью Евгенией, которую родила от Александра Абдулова.

Вдова актера призналась, что подумывает создать дом-музей из дачи покойного мужа.

Юлия не стала скрывать, что раньше ей казалось диким, что по любимому загородному дому супруга будут ходить чужие люди, но теперь она пересмотрела свое отношение к этому.

Женщина рассказала, что на даче все осталось так, как было при жизни Александра.