Рудковская поддержала Спирс в конфликте с наследниками, которые не попрощались с матерью перед отъездом

17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден теперь будут жить на Гавайях со своим отцом Кевином Федерлайном и его возлюбленной вдали от звездной матери Бритни Спирс.

Яна Рудковская недоумевает, почему наследники даже не попрощались с родительницей, ведь ее жизнь нельзя назвать простой.

Федерлайн без конца муссирует в СМИ тему того, что мальчики не желают контактировать со Спирс.

Не стал "давить" на сыновей бывший муж певицы и тогда, когда те не пожелали сказать матери "До свидания", отправляясь на новое ПМЖ.