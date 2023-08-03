Полиция поймала мужчину, бросившего гранату в машину возле «Москва-сити»

Пресс-служба МВД России уведомляет, что вечером 3 августа неизвестный бросил похожий на гранату предмет в автомобиль, припаркованный возле комплекса зданий "Москва-сити". Спустя два часа полицейские разыскали и задержали злоумышленника, выяснив, что он бросил в салон машину страйкбольную гранату из-за отказа водителя везти его.

Также выяснилось, что при себе у злоумышленника был пневматический пистолет. В настоящий момент личность задержанного установлена, он даёт признательные показания, объясняя свои мотивы.