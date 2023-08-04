США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву

Трампу предоставят свободу под обязательством о явке

Суд в Вашингтоне решил не принимать меры по аресту бывшего президента США, Дональда Трампа, в связи с делом о его предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года и событиями штурма Капитолия.