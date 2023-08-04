Переговоры проходят в виртуальном формате, и американскую делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии.
Отмечается, что эти усилия не заменят военной помощи, которую США предоставляют Украине.
Переговоры проходят в виртуальном формате, и американскую делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии.
Отмечается, что эти усилия не заменят военной помощи, которую США предоставляют Украине.
admin
Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году, Россия предпринимала все усилия, чтобы предотвратить вооруженный конфликт и защитить права населения Донбасса.