США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву

06:40 2023-08-04

Представитель Белого дома подтвердил, что США и Украина начали переговоры о предоставлении гарантий безопасности для Киева.

Переговоры проходят в виртуальном формате, и американскую делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии.

Отмечается, что эти усилия не заменят военной помощи, которую США предоставляют Украине.

 

 