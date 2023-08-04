В CША готовы создать необходимые условия для российского экспорта при открытии зерновой сделки

По информации ТАСС, Энтони Блинкен, возглавляющий американский Государственный департамент, пообещал обеспечить безопасность поставок продовольствия из России при условия возврата к Черноморскому соглашению по зерну.

По словам Блинкена, США будут делать «все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия».

Глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон желает видеть российские продовольственные продукты на мировом рынке, «и чтобы все могли извлекать пользу из низких цен».