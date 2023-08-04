В России не стоит ждать падения цен на водку

Эксперты в отрасли свидетельствуют, что последние меры, предпринятые в России для снижения минимальной цены на этиловый спирт, вероятнее всего, не приведут к значительному снижению цен на водку. Снижение ожидаемой стоимости составит всего около 2,5 рубля на бутылку в пересчете.

Президент компании Ladoga, Вениамин Грабар, отмечает, что при текущем уровне инфляции такая незначительная мера позволит всего лишь удерживать цены на стабильном уровне. Это связано с тем, что у компаний нет прямой причины для снижения стоимости готовой продукции.

Ольга Сумишевская, основатель консалтинговой компании One Story, также поддерживает эту точку зрения, говоря о том, что компании не испытывают существенных мотиваций для снижения цен на свою продукцию.

Стоит отметить, что снижение минимальной цены на этиловый спирт было направлено в первую очередь на то, чтобы разгрузить рынок от нелегальных и поддельных алкогольных изделий.

Таким образом, согласно экспертам, не следует ожидать заметного снижения цен на водку в России после снижения минимальной цены на этиловый спирт. Впрочем, это также зависит от различных факторов, включая динамику цен на сырье и сырьевые материалы, экономическую конъюнктуру и политику производителей алкоголя.