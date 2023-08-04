Рыжий из «Иванушек» открыл уличное кафе возле кладбища в Сочи

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов продолжает грамотно инвестировать свои гонорары, сообщает издание Дни.ру.

Певец создал личный бренд и продвигает его при помощи собственной внешности. Сеть «Рыжий» артист открыл в своем родном городе Сочи.

Одна из точек общественного питания Григорьева-Аполлонова находится близ погоста. По всей вероятности, там высокая проходимость, потому и больше шансы хорошо заработать.

В паре минут ходьбы от кладбища Андрей поставил деревянную палатку с фаст-фудом. На палатке лицо Григорьева-Аполлонова видно со всех сторон. Покупатели шутят, что в ассортименте не хватает разве что кутьи и горячительных напитков.